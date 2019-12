Adventskonzert

Bissendorf. Die Musikschule Wedemark veranstaltet mit dem Lions Club Wedemark zusammen am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert in der St.-Michaelis- Kirche in Bissendorf. Neben Gesangsstücken, Klarinettenensembles und weiteren vielseitigen Beiträgen, wird die Big Band der Musikschule „The Coconut Orchestra“ den Abend musikalisch füllen. Hierzu wird herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Zwei Tage später stellen die jüngeren Schüler der Musikschule beim Weihnachtskonzert ihr Können zur Schau. Das Konzert findet am Dienstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Aula der Grundschule Mellendorf statt. Der Eintritt ist ebenfalls frei.