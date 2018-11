Adventsmarkt in Helstorf

Helstorf. Überall kann man schon viele Lichterketten sehen, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Advents- und Weihnachtszeit anbricht. In Helstorf beginnt diese Zeit – vorerst zum letzten Mal – mit dem Adventsmarkt am Sonntag, 2. Dezember. Er beginnt um 13.30 Uhr mit einer Andacht in der Helstorfer Kirche, die Verkaufsstände öffnen um 14.15 Uhr. Die Kirchengemeinde Helstorf/Abbensen lädt Interessierte herzlich ein, die Atmosphäre auf dem Adventsmarkt selbst zu erleben. Wunderschön geschmückte Buden laden mit ihren vielfältigen Produkten zum Verweilen und Anschauen ein. Natürlich kann man dort auch das eine oder andere Weihnachtsmitbringsel erstehen. Drinnen gibt es Kaffee und Kuchen, eine Tombola und einen wundervollen, liebevoll eingerichteten Flohmarkt. Draußen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, hier findet man aber eher Herzhaftes. Zudem wird es wieder ein Angebot für Kinder geben. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, wegen der starken Konkurrenz in der Adventszeit auf den Herbst auszuweichen und plant deshalb für das nächste Jahr einen Herbstmarkt. Dieser ist in der Region nicht so stark vertreten und lockt hoffentlich viele Besucher an.