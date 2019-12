Adventssingen

Elze/Mellendorf. Der Elzer Kirchenchor lädt zum offenen Adventssingen in die Elzer Kirche am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr mit anschließendem gemeinsamen Genuss von Kaffee und Kuchen ein. Dabei sollen Advents- und Weihnachtslieder aus Deutschland und anderen Ländern erklingen.

Singen im MGH: Das monatliche offene Singen wurde aufgrund von Terminkollisionen und im Hinblick auf die vollen Kalender in der Vorweihnachtszeit auf Sonnabend, 7. Dezember, ab 14 Uhr verschoben. In gemütlicher Runde erklingen altbekannte und neue Weihnachts- und Adventslieder. Jeder, der Spaß am Singen hat und gerne mal wieder die Lieder aus der schönsten Zeit des Jahres singen und hören möchte, ist herzlich eingeladen.