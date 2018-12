Adventsstunden für Familien

„Spüren & gestalten“ in der Christophoruskirche

Bissendorf-Wietze. Am Sonnabend, 8. Dezember, um 15 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde wie jedes Jahr Kinder und Eltern in die Christophoruskirche ein. Unter dem Leitwort „spüren & gestalten“ warten kleine Basteleien, Punsch und Geschichten darauf, gemeinsam entdeckt zu werden. Die ruhige Atmosphäre in den Räumen der Kirchengemeinde trägt dazu bei, wirklich etwas von der Adventszeit zu spüren. Ein Klassiker sind dabei die zusammengesetzten Lebkuchenhäuser von Petra Baumgarte aus dem Heideheim – erst zum zweiten Mal dabei sind die Konfirmanden unter Anleitung von Diakonin Mary Pattke. Henrike Hein vom Christophorusbeirat aus Bissendorf-Wietze, bei der die Fäden für diesen Nachmittag zusammenlaufen, ist sich sicher: „Wer Adventsstimmung sucht, kann sich mit uns auf den Weg machen.“