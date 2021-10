Adventszauber Bissendorf

Bissendorf. Der Adventszauber in Bissendorf auf dem Amtshof wird 2021 wieder statt

finden: Am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Dezember. Aussteller-Interessierte können sich gerne bis zum 31. Oktober bei der EventLese anmelden. Wichtiger Hinweis : der Kunsthandwerkermarkt „Basar 1001 Nacht“ kann auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nur an dem Sonntag, 5. Dezember, im Gemeindesaal des Bürgerhauses in Bissenorf realisiert werden. Das EventLese Team freut sich auf viele begeisterte Aussteller und

Gäste bei seinem Adventszauber 2021. Anmeldungen bitte schriftlich auf E-Mail eventlese@web.de oder per Fax an (0 51 30) 79 06 22.