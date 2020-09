Äpfel und Birnen zu leckerem eigenem Saft pressen

Mobile Mosterei ist in der Region unterwegs

Wedemark/Schwarmstedt. Ab September beginnt die Erntezeit von Äpfeln und Birnen. Neben dem Frischverzehr und dem (Ein-) Kochen von Gelee und Apfelmus kann man das gesunde heimische Obst natürlich auch noch zu leckerem Direktsaft pressen. Obst/Früchte aus dem eigenen Garten, von Streuobstwiesen und -alleen haben viele Vorteile. Sie sind risch und vitaminreich, rein und unbehandelt, direkt aus der Regionund nach Belieben miteinander kombinierbar. Der daraus entstehende Saft wird ohne weitere Zusätze wie Wasser, Zucker, Süßungsmittel und Konservierungsstoffe abgefüllt. Das heißt: 100 Prozent Direktsaft aus eigenen Früchten. Ab September ist Heidemost, die neue mobile Mosterei in der Region unterwegs um allen Interessierten das Pressen von Saft aus eigenen Früchten anzubieten. „Seit Jahren beobachten wir die positive Entwicklung an Obstbaumbeständen und Streuobstflächen in der Region und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diese gerne um einen wichtigen Baustein zur nachhaltigen und sinnvollen Nutzung ergänzen würden: Einer mobilen Mosterei zum Pressen von naturbelassenem leckerem Saft - natürlich regional.“, erklärt Inhaber Henning Lange.Mit seiner Frau und den drei Kindern hat sich Henning Lange bewusst für eine „mobile“ Mosterei entschieden um die Menschen in der Region direkt vor Ort zu unterstützen und somit das Dienstleistungs- und Versorgungsangebot im ländlichen Bereich zu stärken und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Alle Termine und Standorte können unter www.heidemost.de eingesehen werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine Terminvereinbarung gebeten: Online unter www.heidemost.de oder telefonisch in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr unter der Nummer (0172) 3 69 03 54. Die mobile Mosterei kann auch von Kleingartenvereine oder anderen Gruppen ab 1.500 Kilogramm Obst gemietet werden. Die mobile Mosterei steht am 12. September und 18. Oktober auf Ressmann´s Hof, Brinkweg 1, in Buchholz/Aller sowieam 22. September und 6.Oktober an Stoll´s Hofladen, Langenhagener Str. 4, in Schlage-Ickhorst.