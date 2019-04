After-work-meet-up im MGH

Mellendorf. Eine neue Begegnungsmöglichkeit nach getaner Arbeit bietet das Mehrgenerationenhaus (MGH) Wedemark in Mellendorf. Jeden zweiten Freitag im Monat, nach Feierabend, von 17 bis 19 Uhr treffen sich Gleichgesinnte zum gemütlichen Austausch.

Das erste Treffen startet am Freitag, 12. Aprll, im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, in Mellendorf.´. Anmeldungen dafür sind möglich bis zum 10. April per E-Mail unter freiwilligenagentur@wedemark.de oder telefonisch unter (0 51 30) 9 74 31 44.