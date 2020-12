aha-Planer 2021 als E-Paper lesen

Persönlicher Online-Abfuhrkalender als Jahresübersicht

Region. Wer sich über die Abfall- und Wertstoffentsorgung im kommenden Jahr informieren möchte, bekommt den aha-Planer sowie den persönlichen Online-Abfuhrkalender für das Jahr 2021 jetzt online unter www.aha-region.de. Um Umwelt und Ressourcen zu schützen, schickt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) den 28-seitigen aha-Planer nicht mehr nach Hause, sondern bietet ihn bequem als E-Paper sowie zum Herunterladen an.aha-Planer: Ob Restabfall, Wertstoffe oder Grüngut – im aha-Planer finden die Bürgerinnen und Bürger auch 2021 alles Wissenswerte rund um die Abfall- und Wertstoffentsorgung in der Region Hannover. So sind unter anderem die Adressen und Öffnungszeiten unserer Wertstoffhöfe aufgelistet und aha informiert über die Feiertagsverschiebungen an den Weihnachtsfeiertagen und zu Ostern. aha bietet den Planer wie im vergangenen Jahr digital auf www.aha-region.de an. Wer die Broschüre dennoch wie gewohnt auf Papier in der Hand halten möchte, kann sie auf den 21 Wertstoffhöfen, in Bürgerämtern oder in unserem Kundenbüro im ÜSTRA Kundenzentrum in der Innenstadt von Hannover abholen. Eine automatische Zustellung per Post gibt es nicht mehr. Mit der kleineren Druckauflage schonen wir die Umwelt und wertvolle Ressourcen. Auf Wunsch schickt aha den Planer nach Hause. Ein Anruf bei unserem aha-Service unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/999 11 99 oder eine E-Mail an service@aha-region.de reicht für die Bestellung aus.Online-Abfuhrkalender: Mit wenigen Klicks werden unter www.aha-region.de zur heimischen Adresse die nächsten drei Abholtermine, die nächstgelegene Wertstoffinsel und der Wertstoffhof auf einen Blick angezeigt. Die Gesamtübersicht als Jahreskalender kann als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden. Piktogramme für Rest- und Bioabfall, Papier oder Leichtverpackungen zeigen, was an welchem Tag abgeholt wird. Außerdem sind in dem Jahreskalender neben den Abholterminen für 2021 nahe gelegene Wertstoffinseln sowie der nächste Wertstoffhof abgedruckt. Weitere Informationen zum aha-Planer und dem persönlichen Online-Abfuhrkalender gibt es beim aha-Service unter der kostenlosen Telefonnummer (08 00) 999 11 99. Per E-Mail ist der aha-Service unter service@aha-region.de erreichbar.