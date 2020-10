Aha versendet Gutscheine für 2021er Säcke

Start des Gutscheinversands ist November – 20-Liter-Restabfallsäcke demnächst im Einzelhandel

Region. Wer im Umland von Hannover wohnt und seinen Restabfall über den Sack entsorgt, bekommt ab November die Gutscheine für die 2021er Restabfallsäcke. Die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) versendet ab 2. November die neuen Gutscheine an die Eigentümer der entsprechenden Grundstücke und Wohnungen. Mieter bekommen die Gutscheine wie gewohnt von ihrem Vermieter beziehungsweise dem Verwalter.Aha beliefert den Einzelhandel derzeit mit den neuen 2021er Säcken, so dass diese wieder in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich sein werden. Ab Anfang November können aha- Kunden ihre Gutscheine dann im Einzelhandel gegen Säcke eintauschen. Auch auf den drei Deponien, den neun Wertstoffhöfen im Umland und dem Aha-Kundenzentrum in der Innenstadt von Hannover sind die neuen Säcke dann erhältlich. Eine Übersicht aller Ausgabestellen gibt es im Internet unter www.aha-region.de.Die Säcke gelangen über ein breites Netz von rund 150 Ausgabestellen zuverlässig in die Haushalte. Die neuen Restabfallsäcke sind vom 2. Januar bis zum 31. Dezember 2021 gültig. Die Restabfallsäcke aus dem Jahr 2020 verlieren zum Jahresende 2020 ihre Gültigkeit. Der Grund: Analog zu den Kunden mit Restabfalltonnen, die ungenutztes Volumen nicht in das neue Jahr übertragen können, können auch Kunden mit Restabfallsäcken das Volumen von 2020 nicht im neuen Jahr nutzen.Um zu gewährleisten, dass die im alten Jahr angefallenen Abfälle auch noch mit den 2020er Säcken entsorgt werden können, nimmt Aha die Säcke aus dem Jahr 2020 noch bis zum ersten Abholtag in 2021 mit. Aha bittet Kunden darum, die ungültigen Säcke nach dem ersten Abholtag im neuen Jahr nicht mehr an der Straße bereitzustellen.