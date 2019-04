Ahnenforschung

Vortrag im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Gabriele Fricke und Karin Mitschke vom Niedersächsischen Landesvereins für Familienkunde bieten einen Vortrag am Mittwoch, 17. April, von 19 bis 20.30 Uhr an für Menschen, die nach ihren Wurzeln Ausschau halten möchten. Sie können sich einen Überblick verschaffen, mit welchen Schritten Interessierte beginnen und welche Quellen genutzt werden können. Wesentliche Fachbegriffe werden erläutert und es gibt einen Einblick in die Verwaltung und Ordnung von Personen und Familien mit ihren Daten. Auch die Darstellungsmöglichkeiten wie Ahnentafeln oder Nachfahrenaufstellungen werden gezeigt. Nicht zu vergessen wichtige Datenbanken, die im Internet zu finden sind. Eine kleine Gesprächsrunde rundet den Abend ab. Dazu gibt es wie immer ein Abendbrot. Das Angebot ist kostenlos. Anmelden können Interessierte sich unter freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44.