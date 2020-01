Akkordeonkonzert ist morgen

Langenhagen/Bissendorf (awi). Das Konzert des Akkordeon Clubs Langenhagen findet am morgigen Sonntag, 12. Januar, umn 16 Uhr in der St. Michaelis-Kirche in Bissendorf statt. Bei unserer Vorankündigung in der Mittwochausgabe hatten wir uns im Wochentag vertan und versehentlich, Sonnaben, 12. Januar, geschrieben.