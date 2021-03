Aktion Saubere Feldmark

Bürgerverein gibt rote Müllsäcke aus

Gailhof. Aufgrund der jetzigen Situation bietet auch der Bürgerverein Gailhof eine Alternative zur diesjährigen Müllsammelaktion an. Ab Sonnabend, 20. März,. liegen am Dorfgemeinschaftshaus rote Müllsäcke und sowie die Sammelhinweise zur Abholung bereit.Gesammelt werden darf dann in der Familie oder mit zwei Haushalten mit maximal drei Personen. Damit der Bürgerverein sich bei allen fleißigen Helfern bedanken kann, gibt es auch eine freiwillige Namensliste. Die gefüllten Säcke können dann bis zum 28. März wieder am Dorfgemeinschaftshaus abgestellt werden. Der Vorstand würde sich über viele Teilnehmer sehr freuen.