Aktion Saubere Feldmark

Gailhof. Am Sonnabend, 26.März, findet wieder die Gailhofer Müllsammelaktion statt.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Die Wege und Gräben rund um das Dorf sollen in kleinen Gruppen mit genügend Abstand von Unrat befreit werden. Müllsäcke und Sammelzangen werden gestellt-bitte bringen sie nur ihre eigenen Handschuhe mit.

Nach dem Sammeln sind alle fleißigen Helfer zu leckeren Würstchen vom Grill und Getränken an der frischen Luft eingeladen. Die Gailhofer Vereine freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer.