Aktion „Saubere Feldmark“ in Gailhof

Gailhof. Am Sonnabend, 30. März, findet die diesjährige Müllsammelaktion aller Gailhofer Vereine statt. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Alle fleißigen Helfer sind am Ende der Aktion zu einem gemeinsamen Mittagessen mit leckeren Deserts eingeladen. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder für alle Kinder eine kleine Überraschung vom Ortsrat. Die Vereine freuen sich auf eine große Beteiligung.