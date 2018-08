Aktionen für den Herbstferienkompass gesucht

Aktionen für den Herbstferienkompass gesucht

Wedemark. Die Vorbereitungen für den Herbstferienspaß sind bereits im vollen Gange: Nicht alle Kinder und Jugendliche können innerhalb der Herbstferienzeit verreisen. Oft sind die Eltern nicht in der Lage, ihren Kindern ein Freizeitangebot für die gesamte Sommerferienzeit zu machen. Ihnen will die Gemeindejugendpflege ein attraktives Ferienprogramm anbieten. Dazu wird die Unterstützung von Vereinen und Institutionen in der Wedemark benötigt.

Um ein möglichst breit gefächertes Angebot für Kinder und Jugendliche machen zu können, sind Vereine und Organisationen aufgerufen, Aktionen für die Sommerferien vorzuschlagen.

Die Gemeindejugendpflege unterstützt die Anbieter der Ferienveranstaltungen bei Bedarf. Dazu kann die Koordination, kostenloser Verleih von Geräten und Material, und unter Umständen auch eine finanzielle Unterstützung gehören. Selbstverständlich werden alle Ferienaktionen im „Ferienkompass“ angekündigt, der kurz vor Ferienbeginn in allen Schulen und in Geschäften kostenlos verteilt wird.

Die Ausrichtergruppen sind für Terminabsprachen vor Ort, das Einholen von behördlichen Genehmigungen und das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen selbst verantwortlich. Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Gemeindejugendpflege im Rathaus unter Telefon (0 51 30) 58 14 82 oder unter Jugendpflege@Wedemark.de gerne zur Verfügung. Einsendeschluss der Veranstaltungen ist Mittwoch, 15. August.