Aktionen zum World-Kindness-Day am 13. November

Mellendorf. Hast Du schon mal vom World-Kindness-Day, dem Welt-Nettigkeitstag, gehört? Am Dienstag, 13. November, versuchen viele Menschen auf der Welt für einen Tag mal ganz bewusst nett und aufmerksam zu sein zu anderen – auch zu Fremden, denn ist World-Kindness-Day, Welt-Nettigkeitstag. Das ist ganz einfach und macht ohne großen Aufwand und Kosten viel Spaß. Das sind stille, gute Taten – und das Schöne dabei ist, dass man eigentlich immer ein ehrliches Lächeln zurückbekommt. Und was macht das bei einem selbst? Man freut sich darüber und man fühlt sich einfach wunderbar und glücklich! Mit anderen zusammen macht das noch viel mehr Spaß! Diana Janicki bietet im Familienzentrum emilie Aktionen zum Mitmachen für kids von sieben bis 17 Jahren an. Das erste Vorbereitungstreffen findet am Donnerstag, 8. November, von 15 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindesaal, Kirchweg 3 in Mellendorf statt. Dort werden Ideen für die Aktion gesammelt.

Am Freitag, 9. November, von 15 bis 17 Uhr werden die Ideen für die ausgesuchten Aktionen vorbereitet. Dienstag, 13. November, ist World-Kindness-Day, die vorbereiteten Aktionen werden durchgeführt. Am Freitag, 16. November, findet das Nachbereitungstreffen von 15 bis 17 Uhr im Brunnenzimmer des Gemeindehauses statt. Erwachsene dürfen auch gerne mitmachen, da würden sich die Veranstalter über organisatorische Hilfe und Unterstützung bei den Vorbereitungen/Aktionen freuen. Mehr erfahren kann manauf www.kindnessjetzt.de beim Team der gemeinnützigen Nonprofitorganisation „Fokus Achtsamkeit“ aus Lüneburg.

Die Mitmachaktionen sind kostenlos, Anmeldung bitte bei info@emilie-wedemark.de.