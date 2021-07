Aktionsphase endet

Jugendring erinnert an Vereinscode

Schwarmstedt. In den letzten Wochen waren zahlreiche Mitglieder von Schwarmstedter Vereinen und Verbänden im Ort unterwegs, um auf die Möglichkeit eines kostenfreien Glasfaser-Anschlusses hinzuweisen. Nun, am kommenden Montag, 26. Juli 2021, endet die Aktionsphase von htp. Eine einmalige Gelegenheit, in absehbarer Zeit, einen Glasfaseranschluss bis ins Haus für schnelles und störungsfreies Internet mit bis zu 250 MBit/s im Up- und im Download, zu bekommen. Damit ist ein Haushalt für die Zukunft gut gerüstet - für Home-Office, Telemedizin, Fernsehen und andere Anwendungen.Für die Vereine war und ist dabei auch wichtig, dass bei Vertragsschluss der Schwarmstedter Vereins-Code VWK 1503260 genannt wurde. Für die Kinder- und Jugendarbeit spendet htp dann pro Auftrag 50 Euro. Unter der Federführung des Samtgemeinde-Jugendringes Schwarmstedt sollen die Einnahmen allen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit zugute kommen. Dazu gehören Aktivitäten im Bereich Sport, Spiel und Bewegung, Kunst und Kultur, Prävention und Beteiligung, Dienste im Rettungs- und Feuerwehrwesen. Noch unentschlossene Interessenten für einen Glasfaseranschluss müssen sich nun sehr schnell für das Angebot entscheiden und kurzfristig mit einem der örtlichen Vertriebspartner der Telefongesellschaft Kontakt aufnehmen!