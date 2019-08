Aktionstag der Feuerwehr

Gailhof. Am Sonntag, 18. August, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Gailhof in der Zeit von 13 bis circa 15 Uhr einen Aktionstag. Ziel dieses Aktionstages ist es neue aktive Mitglieder für die Feuerwehr Gailhof anzuwerben. Treffen ist am Neuer Kamp 1 in Gailhof.

Die Mitglieder der Feuerwehr zeigen einen Löschangriff unter Atemschutz, die Benutzung von Feuerlöschern, eine Personenrettung aus einem PKW, es gibt Infos zu Fettbrand und Rauchmeldung. Für Verpflegung ist mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Getränken gesorgt.

Wer noch mehr erfahren und mitmachen möchte, für den werden auch drei Schnupperdienste angeboten am 20., 27. August und am 3. September am Feuerwehrgerätehaus, jeweils um 19 Uhr.