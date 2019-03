Aktionstag des NABU

Wedemark. Der nächste Aktionstag des NABU findet statt am Sonntag, 31. März, von 11 bis circa 15 Uhr mit einer Exkursion in die Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer. Die Teilnehmer beobachten Vögel in den Feuchtwiesen und auf dem Steinhuder Meer. Dabei nutzen die Teilnehmer Beobachtungshütten, Ferngläser und Spektive. Es erwartet die Gruppe Adlerhorste (ob wohl auch die Bewohner entdeckt werden?), verschiedene Gänse- und Entenarten, Wiesenvögel und mehr. Aber sind diese artenreichen Lebensräume unberührte Natur oder hat der Mensch sie beeinflusst? Eine Besonderheit sind hier Projekte zur Wiederansiedlung einiger seltene gewordener Tierarten, die im Gebiet nicht mehr vorhanden waren. Beim gemeinsamen Picknick verdauen die Teilnehmer die vielen Eindrücke. Ausrüstung: Fernglas (sofern vorhanden), Rucksackverpflegung; Treffpunkt: 31547 Winzlar, Dorfmitte Ecke Südstraße/Nordstraße. Bitte Fahrgemeinschaften bilden (wenig Parkplätze und Umweltschutz).

Wichtig: Anmeldung zu den Aktionstagen unbedingt erforderlich. Die Teilnahme ist – soweit nicht anders angegeben – für Mitglieder im NABU kostenfrei. Für Nichtmitglieder wird eine Teilnahmegebühr von drei Euro pro Veranstaltung erhoben. Interessierte „Neue“ sind herzlich willkommen und dürfen gerne unverbindlich zum Schnuppern dazukommen. Kontakt: jugendarbeit@nabu-wedemark.de. Weitere Information: www.nabu-wedemark.net.