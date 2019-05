Aktionstag des NABU

Am 14. Juni dreht sich alles um Spargel

Wedemark. Die Landschaft in Mitteleuropa ist überwiegend durch land- und forstwirtschaftliche Nutzung geprägt. Die ursprüngliche Natur wurde zurückgedrängt, etliche Tier- und Pflanzenarten sind mit dem Schwinden ihrer Lebensräume selten geworden. Andere haben sich aber auch an diese durch den Menschen verursachten Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte angepasst. Und es gibt positive Beispiele für die zufällige oder gezielte Unterstützung von Natur durch den Menschen.Der NABU möchte in diesem Jahr beleuchten, wie man nicht nur von, sondern auch mit der Natur leben kann. Dazu finden viele Aktionstage statt.Abhängig von den Teilnehmern und dem Thema des Tages gibt es besondere Aktionen für die älteren NAJUs (ab 13 Jahre = NAJU-Teens) an den Aktionstagen. Darüber hinaus werden zusätzlich Workshops angeboten, die sich ausschließlich an die NAJU-Teens richten, mit begrenzter Teilnehmerzahl, verbindlichen Anmeldungen und einer Bescheinigung über die Teilnahme an der Qualifizierungsveranstaltung.Empfehlung für alle Aktionstage: Becherlupe, Notizbuch oder -block und Bleistift für Beobachtungen; Getränk und eine Kleinigkeit zur Stärkung für gemeinsame Pausen; robuste, dem Wetter angemessene Kleidung mit Regen- oder Sonnenschutz und geländegängige, feste Schuhe (eventuell Gummistiefel) und Zeckenschutz; kurz vor dem Termin bitte nochmal die Mails checken. Witterungsbedingt kann es zu Termin- oder Ortsänderungen kommen; Teens gerne mit Smartphone.Wichtig: Anmeldung zu den Aktionstagen bitte unbedingt bis fünf Tage vorher. Die Teilnahme ist – soweit nicht anders angeben – für Mitglieder im NABU kostenfrei. Für Nichtmitglieder wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von drei Euro pro Veranstaltung erhoben. Interessierte „Neue“ sind herzlich willkommen und dürfen gerne unverbindlich zum Schnuppern dazukommen. Anmeldung: jugendarbeit@nabu-wedemark.de.Beim nächsten Aktionstag am Freitag, 14. Juni,dreht sich von 16 bis 18 Uhr alles um den Spargel. Die Teilnehmer sind auf den Wöhler-Hof eingeladen, um mehr über ökologischen Landbau zu erfahren. Neben Spargel werden Kartoffeln, Getreide und weitere Feldfrüchte angebaut, ohne chemische Pflanzenschutz- und Düngemittel einzusetzen. Wie die Bodenfruchtbarkeit erhöht, Spargel gestochen und verarbeitet wird, und was es mit Spargelhähnchen auf sich hat – das alles wird gezeigt. Und die Teilnehmer dürfen auch selber mal Spargelstechen üben. Abschließend gibt es ein gemütliches Picknick vor Wöhlers Bio-Hofladen.NAJU-Special for teens: Es werden Inhalte und Unterschiede zwischen herkömmlichen Landbau, Bioland-Anbaurichtlinien und EU-Bio Richtlinien diskutiert. Was bedeuten fair-trade und andere labels? Ausrüstung: feste Schuhe und Picknick. Treffpunkt ist Wöhlers Bio-Hofladen, Lange Straße 15 in Fuhrberg.