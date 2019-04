Aktionstag in der Pfarrscheune

Elze. Pfarrscheunenaktionstag mit „Kirche mit Kindern – KimiKi“ am Sonntag 14. April ab 14 Uhr in Elze: Das Team „Kirche mit Kindern“ und der „Freundeskreis Pfarrscheune“ möchten mit Kindern, Familien, Alt und Jung gemeinsam Nistkästen, Schmetterlingskästen und Insektenraketen bauen, Osterdekoration gestalten und mit allen Sinnen den Frühling erleben. Es können „Insektenraketen“ gestartet werden und man kann sich überraschen lassen, wo diese überall helfen können. Auch das Team „Kirche mit Kindern“ hält einige Überraschungen parat. Abgerundet wird das Programm mit Kaffee, Waffeln und Kuchen, damit auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Der Freundeskreis informiert außerdem über den Stand der Dinge rundum die Elzer Pfarrscheune und über die in diesem Jahr geplanten Aktionen.

Kuchenspenden für ein reichhaltiges Buffet nimmt die Kirchengemeinde gerne am 14. April von 13 bis 14 Uhr an der Pfarrscheune entgegen.