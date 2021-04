Aktuelle Termine des Testmobils

Notbremse: Ergebnis kann innerhalb von 20 Minuten übermittel werden

Wedemark (awi). Das Testmobil des Fachpflegedienstes Caspar & Dase, das in Abstimmung mit der Gemeinde Wedemark Corona-Schnelltests in den einzelnen Ortsteilen anbietet, nimmt Fahrt auf. Seit letzter Woche sind weitere Standorte in Gemeindeteilen der Wedemark dazu gekommen. Durch Rücksprache mit Gemeindebürgermeister Helge Zychlinski, mit der Leitung des Pflegedienstes Caspar & Dase, die hier als Dienstleister tätig sind, und mit dem Betreiber des Resser Frischmarktes, Torsten Pagel, hat sich zum Beispiel kurzfristig klären lassen, dass dieses Angebot bereits seit letzter Woche auf Resse ausgeweitet wurde. Jeweils mittwochs von 9 bis 11 Uhr steht das Testmobil auf dem Parkplatz des Frischmarktes. Dem Schaukasten an der Zufahrt zum Resser Frischmarkt sind entsprechende Informationen zu entnehmen, damit möglichst viele Einwohner des Ortes dieses Angebot nutzen können.Und auch Brelingen ist mit von der Partie. Die Brelinger Mitte organisiert, dass das Testmobil dort jetzt immer montags von 11 bis 13 Uhr auf dem kleinen Parkplatz gegenüber der Brelinger Mitte beziehungsweise des Einkaufsmarktes Poppe aufgestellt ist. Termine können für alle Standorte unter www.schnelltest-wedemark.de ab sofort gebucht werden. Das Verfahren ist unter dieser Internet-Adresse ausführlich erläutert. Kurzfristig meldete Kai Dase, einer der Geschäftsführer von Caspar & Dase, gestern, dass wegen der aktuellen Änderung des Informationsschutzgesetzes, das ab Montag einen negativen Schnelltest beispielweise für den Besuch des Friseurs oder der Kosmetikerin vorschreibt, negative Testergebnisse per sms innerhalb von 15 bis 20 Minuten auf das Handy des Probanden gemeldet werden können. Dass man das Testergebnis kurzfristig benötigt, muss aber bei der Online-Anmeldung angegeben werden, so Dase. Hier die aktuellen Zeiten des mobilen Testzentrums:Montag:Brelingen 11 bis 13 Uhr gegenüber von PoppeElze 14 bis 17 Uhr Edeka LüdersMittwoch:Resse 9 bis 11 Uhr Frischmarkt PagelHellendorf 13 bis 14 Uhr bei JescoDonnerstag:Mellendorf 8 bis 10 Uhr Rathaus MellendorfBissendorf 13 bis 16 Uhr Landmarkt auf dem AmtshofFreitag:Wennebostel 12 bis 15 Uhr Edeka LüdersAlle Termine sind online über www.schnelltest-wedemark.de zu buchen. Alternativ ist auch eine spontane Anmeldung direkt am Testmobil schriftlich möglich, allerdings mit etwas Wartezeit.