Alarmanlage löst aus

Resse. Bislang unbekannte Täter begaben sich am Dienstag um 19.40 Uhr auf unbekanntem Weg auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße in Resse. Dort versuchten sie, ein rückwärtiges Terrassenfenster gewaltsam aufzuhebeln. Dabei wurde offensichtlich die Alarmanlage ausgelöst, so dass der oder die Täter in unbekannte Richtung von dem Grundstück flüchteten, ohne zuvor in das Gebäude gelangt zu sein. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 5130) 97 70.