Alix Dudel wieder im Mooriz

Resse. Alix Dudel, bekannte Chansonette und Schauspielerin, beliebte Moderatorin, bekannt durch den NDR Hannover, jetzt in Berlin lebend, gastiert im Mooriz am Sonnabend, 20. Oktober, um 20 Uhr mit „Nachtgedanken“.

Alix Dudel war schon mehrfach in der Wedemark. Jetzt zum ersten Mal mit „Nachgedanken“.

Sie singt Lieder und spricht Texte von Georg Kreisler und Friedhelm Kändler. Wer diese mag wird sie nach der Vorstellung lieben, den die Interpretation durch Alix Dudel ist einmalig und nicht zu toppen. Die Diseuse mit ihrer rauchigen Stimme wird begleitet von dem Pianisten Uli Schmid. Mit ihrer ehrlichen Spielfreude und großartigen Bühnenpräsenz ist Alix Dudel ideale Interpretin. Ob Dame von Welt, Hausfrau oder Vamp – jede Rolle scheint maßgeschneidert. Sie lebt, was sie spricht. Der abgrundtiefe schwarze Humor von Georg Kreisler steht ihr gut und für diesen besonderen Abend hat sie aus seinem reichen Oeuvre Finsteres und Feinsinniges ausgewählt. Ob Kändler und Kreisler sich vertragen? Man sollte die Erfahrung machen!

Der Kartenverkauf hat schon begonnen. Zu erwerben sind die Tickets im Mooriz (Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr) und in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.