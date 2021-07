Alkoholika gestohlen

Bissendorf. Am Dienstag Abend kurz nach 20.30 Uhr entwendeten zwei unbekannte Männer mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol aus dem Rewe-Markt in Bissendorf. Sie legten die Flaschen in ihre hellblauen Rucksäcke und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Zeugen haben die Täter noch vom Rewe an der Scherenbosteler Straße bis in die Gottfried-August-Bürger-Straße verfolgt, aber dort verloren. Beide werden als 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, kräftig und osteuropäisch beschrieben. Einer von ihnen habe ein blaues Base-Cappy und ein blaues Poloshirt getragen. Mehr ist weder zu den Personen noch zur der Kleidung bekannt. Die Ware hat einen Wert von rund 300 Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um Hinweise auf die flüchtigen Täter unter Telefon (0 51 30) 97 7-0