In Resse wird Erntefest gefeiert

Resse. Alle zwei Jahre feiern Kirchengemeinde und die Resser Vereine das traditionelle Ernte- und Gemeindefest. Am Sonntag, 23. September, wird wieder von 11 bis 17 Uhr an der Martin-Luther-Straße 10 gefeiert. Das Fest startet um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst für Groß und Klein zum Erntedank. Wie alle an einem Tisch zusammenkommen, was hilft oder hindert, was zusammenbringt und was in der Gemeinschaft stärkt, wird im Gottesdienst erfahrbar. Erntegaben und Spenden sind herzlich willkommen und können am Freitag, 21. September, zwischen 10 und 13 Uhr in der Gemeinde abgegeben werden. Ab 12 Uhr wird dann drinnen und draußen gefeiert. Für das leibliche Wohl ist dank Feuerwehr, Bürger für Resse, Sportverein, Schützen und Kirchengemeinde gesorgt. Aktiv werden können alle mit Torwandschießen, Geschicklichkeitsparcours, Salzteigkneten, Brotversteigerung, Hüpfburg, Doppelkopf-Kennenlernen, Kickertreff und mehr. Alle an einem Tisch wird in den Aktionen deutlich. Die Kita bereitet Aktionen zum Ansehen und Mitmachen vor. Der Ortsrat setzt sich mit dem Jugendtreff an einen Tisch und stellt sich den Fragen der Jugendlichen. Die Resse-Session lädt zum Mitsingen ein. Das Fest schließt mit einem gemeinsamen Abendsegen mit Pastorin Lonkwitz und dem Posaunenchor St. Michaelis Bissendorf. Wer mit Hilfe oder Kuchen unterstützen möchte, wende sich bitte an das Gemeindebüro unter kg.resse-kapernaum@evlka.de.