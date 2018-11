Alle Jahre wieder – Tannenbaumanleuchten in Helstorf

Helstorf. Am Freitag, 30. November, um 18 Uhr ist es Dank vieler fleißiger Helfer und großzügiger Sponsoren wieder so weit. Unter den Klängen der Jagdhornbläser erstrahlt der Helstorfer Tannenbaum beim Feuerwehrhaus in voller Pracht. Bei Bratwurst, Waffeln und kalten und warmen Getränken sind alle großen und kleinen Helstorfer und Nichthelstorfer eingeladen mitzufeiern. Und als weiteres Highlight für die kleinen Besucher hat auch der Weihnachtsmann seinen Besuch angekündigt. Traditionell leuchtet der Tannenbaum dann die gesamte Weihnachtszeit und verbreitet sein warmes Licht in die Winternacht.