Alles wieder gut?

Abbensen/Helstorf. Alles (wieder) gut!? Das wäre schön. Wie das gehen kann, wird beim Regionalgottesdienst am Buß- und Bettag, 17. November, um 18 Uhr in der Helstorfer Kirche Thema sein. Der Buß- und Bettag lädt aber auch dazu ein, das eigene Leben zu prüfen, vielleicht umzukehren, wenn der eingeschlagene Weg in die falsche Richtung führt. Dieser Gottesdienst wird gestaltet von Pastorin Riikka Hinkelmann, Pastor Jens Rake und Prädikantin Petra Seide-Matthies. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten die derzeit gültigen Hygienevorschriften.