Als Schülerzeitungsredakteur nach Berlin

Jetzt bei Caren Marks für Jugendpressetage bewerben

Region. Bereits zum zwölften Mal finden in Berlin die Jugendpressetage der SPD-Bundestagsfraktion statt. Die dreitägige Veranstaltung richtet sich an junge Schülerzeitungsredakteure, sowie medieninteressierte Jugendliche, die zwischen 16 und 19 Jahre alt sind. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks vergibt in diesem Jahr wieder einen Platz an einen jungen Menschen aus ihrem Wahlkreis. „Auf die rund 80 Teilnehmer aus ganz Deutschland wartet ein spannendes Programm: So haben sie die Möglichkeit an einer Pressekonferenz mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles teilzunehmen, Gespräche mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu führen und die RTL/N-TV- Studios sowie eine Plenardebatte des Deutschen Bundestages zu besuchen“, erläutert Caren Marks. „Eine tolle Gelegenheit also, hinter die Kulissen des Hauptstadtjournalismus zu blicken und mit vielen Journalisten und Politikern in Berlin ins Gespräch zu kommen.“Die Jugendpressetage finden vom 17. bis 19. Oktober in Berlin statt. Die Kosten für Anreise, Übernachtung und Verpflegung werden übernommen. Bewerbungen können ab sofort und mit einem kurzen Motivationsschreiben per E-Mail an caren.marks@bundestag.de geschickt werden. Die Bewerbungsfrist endet am 9. September.