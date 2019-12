Altpapierannahme

Bothmer. Am Sonnabend, 4. Januar, wird die Freiwillige Feuerwehr Bothmer jeder Bürgerin und jedem Bürger, der Altpapier bringt, ein heißes Getränk (Glühwein oder Kaffee) spendieren. Die Annahme erfolgt von 9.30 Uhr bis 11 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Bothmer. Die Aktion leitet Ehrenortsbrandmeister Manfred Cordes. „Dies soll ein Dankeschön an alle treuen Altpapierspender sein, die uns mit ihren Altpapier-Spenden erfolgreich unterstützt haben und uns hoffentlich auch weiterhin im Jahr 2020 treu bleiben“, erklärt Manfred Cordes. Ebenfalls wird an diesem Tage das neue Banner für die Altpapierannahme der Jugendfeuerwehr präsentiert, welches von der Firma Axel Grünhage gesponsert wurde.