regiobus-Linien und regiobus-Nachtliner verkehren nach dem Sonntagsfahrplan

Wedemark. Am Mittwoch, 1. Maifeiertag, verkehren alle regiobus-Linien tagsüber nach dem Sonntagsfahrplan. In der Nacht von Dienstag, 30. April, auf Mittwoch, 1. Mai, werden zudem Fahrten der Nachtliner, Ruftaxen und AnrufSammelTaxen (AST) wie in den Wochenendnächten durchgeführt. regiobus wünscht ihren Fahrgästen einen erholsamen freien Tag.