Am 14. März im daunstärs

The Boogiesoulmates kommen nach Langenhagen

Langenhagen. Drei herausragende Musiker der deutschen Soul-, Blues- & Boogie Woogie-Szene, präsentieren Rhythm & Blues aus den 50er und 60er Jahren und aktuelle Coversongs am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße. Elegant, glamourös, funky und sexy – so klingen sie und so sehen sie auch aus.Alicia Emmi Berg – Als echte "R'n'B-Königin" könnte man sie bezeichnen, wenn sie mit den Boogiesoulmates singt. Elegant und charmant, mit einer Stimme die berührt, führt sie durch das Repertoire der Boogiesoulmates. Niels von der Leyen – Mit einem großen Namen in der Boogie-Woogie-Szene zeigt er in dieser Formation seine musikalische Vielfalt und Erfahrung. Andreas Bock – Der Bluesdrummer schlechthin. Mit seiner einmaligen Spielweise und internationalen Erfahrung versetzt er das Trio souverän in den absoluten Groove. Die Boogiesoulmates muss man hören und man wird nicht mehr losgelassen. Schneller Swing und Boogie Woogie, Soul wie er mal aktuell war und sein sollte und R´n `B, wie er einem kaum noch geboten wird, sind die Zutaten für Ihre Hits. Zu hören ist alles von Boogie Woogie über Blues, bis hin zu rockigen Tönen.