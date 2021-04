Am 2. Mai Freiluftgottesdienst in Bissendorf-Wietze

Bissendorf-Wietze. Am 2. Mai lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis um 11.00 Uhr zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel an der Christophoruskirche ein. Pastor Thorsten Buck gestaltet die Feier gemeinsam mit Oliver Huttel (Posaune) und Erich Tyburski (Klavier). "Klingt es noch in uns?", fragt Thorsten Buck nach Monaten des Verzichts auf öffentliches Singen, auf Chorproben und Konzerte - denn Musik ist das Thema dieses Gottesdienstes. Eine besondere Stimme wird im Gottesdienst erklingen, wenn mit Pia eine Jugendliche zu Gitarre und Mikrofon greifen wird. Der Gottesdienst wird unter freiem Himmel stattfinden - bei Regen fällt er deswegen aus. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist die vorherige Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de/anmeldung.html bis Samstag, 21 Uhr, notwendig. Eine Anmeldung kann auch telefonisch unter 05130-8770 erfolgen. Während des Aufenthaltes auf dem Kirchengelände gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie die Verpflichtung, eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.