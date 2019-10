Am 27. Oktober endet die Sommerzeit

regiobus Nachtliner sind doppelt unterwegs

Region. In der Nacht von Sonnabend, 26. Oktober, auf Sonntag, 27. Oktober, endet die Sommerzeit. Um 3 Uhr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, sodass die Stunde von 2 bis 3 Uhr zweimal verläuft. Dies hat Auswirkungen auf die Fahrpläne der Ruftaxis und Nachtliner von regiobus: Die Ruftaxi-Fahrten in Neustadt (2.40 Uhr), Wunstorf (2.33 Uhr) und Burgdorf (2.35 Uhr) sowie die Fahrt des AnrufSammelTaxis (AST) in Springe um 2.45 Uhr und des AST in der Wedemark um 2.31 Uhr werden lediglich einmal zur neuen Winterzeit durchgeführt. Die Nachtliner der regiobus, die regulär zwischen 2 und 3 Uhr an den Umsteigeanlagen starten, fahren in dieser Nacht zweimal – sowohl nach Sommer- als auch nach Winterzeit. Dies gilt für die regiobus Linien N31, N41, N43, N56, N57, N62, N63 und N70. Der Nachtliner N94 bildet dabei eine Ausnahme und verkehrt nur nach neuer Zeitum 2.23 Uhr.