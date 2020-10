Ampel wird umgebaut

Mellendorf. Die Firma swarco baut am 20. und 21. Oktober die Ampelanlage an der Ecke L 310/L 383/Williges Worth um. In diesem Zeitraum wird die Lichtsignalanlage an der sogenannten „Stucke-Kreuzung“ komplett außer Betrieb genommen. Die Ampelanlage wird mit einer Blindensignalisierung ausgestattet.