Andachten als Alternative

Abbensen. In der Kirchen- und Kapellengemeinde Helstorf/AbbensenIegen gibt es wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Gottesdienste. Als Alternativen werden musikalische Andachten mit Texten, Lesungen und Gebeten sonntags um 10 Uhr angeboten: am 24. Januar und 28. Februar in der Kapelle in Abbensen, am 7., 14. und 21. Februar in der Kirche in Helstorf. Außerdem ist am Sonnabend, 6. Februar, um 18 Uhr eine Vesper in der Helstorfer Kirche geplant.