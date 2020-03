Andachten in der Passionszeit

Elze. In der diesjährigen Passionszeit lädt die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen erstmalig zu Passionsandachten ein. Jeweils am 28. März, 25. März und 1. April um 18.30 Uhr wollen die Gäste in der Elzer Kirche innehalten, singen und beten. Das Thema ist „Jesu Worte im Garten Gethsemane“. Anhand von Jesu Worten wird der Bedeutung von Jesu Weg und Tod am Kreuz bedacht. Begleitet werden die Andachten am ersten Termin vom Elzer Kirchenchor, am folgenden Termin von der KJuBa (Kirchenjugendband) und am 1. April von der Organistin Frau Zorn.