Angebot der Gemeinde gilt bis zum 23. August

Kostenlose Nutzung der Inline-Fläche im Eisstadion für alle

Wedemark. Für alle Wedemärker Inlinesportler gibt es eine erfreuliche Nachricht: Auch in dieser Sommersaison hat die Gemeinde Wedemark die Inlinefläche des Mellendorfer Eisstadions für ihre Bürger angemietet. Seit Mittwoch, 23. April, kann die Fläche von montags bis freitags täglich zwischen 15 und 18 Uhr kostenlos zum Inline laufen oder Inlinehockey spielen genutzt werden. Dieses kostenlose Angebot gilt bis Freitag, 23. August. Im Falle einer möglichen Renovierung des Eishallendaches wird die Nutzung der Fläche möglicherweise in den Sommerferien für zwei bis drei Wochen unterbrochen. Hierzu wird es eine öffentliche Info geben. Mit diesem Angebot stellt die Gemeinde den Familien mit Kindern, Jugendlichen und Inlinebegeisterten eine sichere Lauf- und Spielfläche zu Verfügung, die bei jedem Wetter nutzbar ist. Eine Gefährdung durch den Autoverkehr beim Spiel auf Straßen und Parkplätzen und Belästigungen von Anliegern in Wohnbereichen können so vermieden werden. Dieses sport- und jugendfreundliche Angebot der Gemeinde unterstreicht den Stellenwert des Freizeitangebotes für Familien und Jugendliche in der Wedemark – ein weiterer Baustein der Wohlfühlgemeinde. Infos unter www.ice-house.de.