Angebot der SSG Scherenbostel

Yoga-Kurse in der Turnhalle

Scherenbostel. Eine schöne Möglichkeit für junge Mütter und Väter sich Zeit für sich zu nehmen ohne sich um einen Babysitter kümmern zu müssen, ist der Yoga-Kurs mit Baby. Das Baby oder Kleinkind bis drei Jahre ist dabei und wird ab und zu in die Posen mit eingebunden. Geachtet wird besonders auf die Aktivierung und Stärkung des Beckenbodens und Kräftigung des Körpers und der Stress-Resistenz. Dehnungsübungen und eine abschließende End-Entspannung mit einer Körperreise runden die Stunde montags von 10 bis 11 Uhr in der Scherenbosteler Turnhalle an. Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung.Jeden Freitag von 9.15 bis 10.15 Uhr gibt es ebenfalls in der Turnhalle Yoga für alle als perfekten Start ins Wochenende für jedes Alter und jedes Level. Auch hier Teilnahme nur mit Anmeldung. Für beide Kurse beantwortet Sonja Brundert alle Fragen auch zur Anmeldung unter der Nummer (01 51) 10 21 18 90 oder www.sonjabrundert.yoga.