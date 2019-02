Anmeldetermine der Schulen

Wedemark. Die Gemeinde Wedemark gibt die Anmeldetermine der Schulen und Trägerschaft der Gemeinde Wedemark für das Schuljahr 2019/2020 für die weiterführenden Schulen und 2020/2021 für die Grundschulen bekannt.

Gymnasium Mellendorf (Schuljahr 2019/2020): Erster Tag der Anmeldung ist Montag, 27. Mai, von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Ebenso können Schüler am Dienstag, 28. Mai, von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr angemeldet werden.

IGS Wedemark (Schuljahr 2019/2020): Anmelden kann man Schüler bei der IGS Wedemark am Montag, 27. Mai, von 9 bis 18 Uhr und am Dienstag, 28. Mai, von 8 bis 15 Uhr.

Realschule Wedemark (Schuljahr 2019/2020): Am 27. Mai können Schüler von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr und am 28. Mai von 9 bis 13 Uhr angemeldet werden.

Grundschule Resse: (Schuljahr 2020/2021): Die Anmeldungen an der Grundschule werden am Mittwoch, 8. Mai, von 9 bis 11.30 Uhr und am Donnerstag, 9. Mai, von 16 bis 18 Uhr entgegengenommen.

Grundschule Mellendorf (Schuljahr 2020/2021): Am 13. März erfolgt um 19 Uhr die Ausgabe der Anmeldeunterlagen in der Aula der Grundschule. Die Anmledetermine sind Donnerstag, 21. März, von 7 bis 11.30 und von 14.30 bis 17 Uhr sowie am Montag, 25. März, von 7 bis 11.30 und von 14.30 bis 17 Uhr.

Grundschule Bissendorf (Schuljahr 2020/2021): Schüler können am Dienstag, 14. Mai, von 8.30 bis 12 und von 13 bis 14.30 Uhr sowie am Donnerstag, 16. Mai, von 8.30 bis 12 und von 14 bis 16.30 Uhr angemeldet werden.

Grundschule Elze (Schuljahr 2020/2021): Die Anmeldung in Elze erfolgt am Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 16. Mai, von 15.30 bis 18 Uhr.

Grundschule Hellendorf (Schuljahr 2020/2021): Eltern können ihre Kinder am Mittwoch, 8. Mai, von 8 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr anmelden.

Grundschule Brelingen (Schuljahr 2020/2021): Am Mittwoch, 22. Mai, erfolgen die Anmeldungen an der Grundschule Brelingen zwischen 14.30 und 17 Uhr.

Für Rückfragen (zum Beispiel Schulbezirken bei Grundschulen, organisatorischen Fragen, Kontaktdaten zu einzelnen Schulen) steht das Team Schule, Jugend und Sport der Gemeinde Wedemark unter Telefon (0 51 30) 58 12 87 oder Julia-Weber@wedemark.de zur Verfügung.