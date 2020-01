Anmeldetermine der Schulen

Wedemark. Die Gemeinde Wedemark gibt die Anmeldetermine der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Wedemark für das Schuljahr 2020/2021 für die weiterführenden Schulen und das Schuljahr 2021/2022 für die Grundschulen bekannt: Gymnasium Mellendorf, Schuljahr 2020/2021, 6. Mai von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr und 7. Mai von 9 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr; IGS Wedemark, 2020/2021, 6. Mai von 9 bis 18 Uhr und 7. Mai von 8 bis 15 Uhr; Realschule Wedemark, 2020/2021, 6. Mai von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr und 7. Mai von 9 bis 13 Uhr; Grundschule Resse, 2021/2022, 5. Mai von 9 bis 11.30 Uhr und 6. Mai von 16 bis 18 Uhr; Grundschule Mellendorf, 2021/2022, 18. März, 19 Uhr, Informationsabend in der Aula der Grundschule Mellendorf, Ausgabe der Anmeldeunterlagen, 23. März, 7 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr und am 24. März 7 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr; Grundschule Bissendorf, 2021/2022, 13. Mai 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr und am 14. Mai von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr; Grundschule Elze, 2021/2022, 6. Mai 15 bis 18 Uhr und 7. Mai 9 bis 11 Uhr; Grundschule Hellendorf, 2021/2022 6. Mai 8.30 bis 12 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr; Grundschule Brelingen, 2021/2022, 4. Mai von 15 bis 17 Uhr. Bei Rückfragen (zum Beispiel zu Schulbezirken bei Grundschulen, organisatorischjen Fragen, Kontaktdaten zu einzelnen Schulen) steht das Team Schule, Jugend und Sport der Gemeinde Wedemark unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung, Telefon (0 51 30) 58 12 87, E-Mail Birgit.Baden@wedemark.de.