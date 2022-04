Schuljahr 202272023 und 2023/24 an Grund- und weiterführenden Schulen

Wedemark.Die Gemeinde Wedemark gibt die Anmeldetermine der Schulen in Trägerschaft der Gemeinde für das Schuljahr 2022/2023 für die weiterführenden Schulen und für das Schuljahr 2023/2024 für die Grundschulen bekannt. Für die jeweiligen Anmeldeverfahren sind die einzelnen Schulen verantwortlich. Rückfragen zu den Anmeldeformalitätenbitte direkt bei der jeweiligen Schule. Anmeldung am Gymnasium Mellendorf vom 2. bis6.Mai digital, Infos auf der Homepage. Anmeldung an der IGS Wedemark ab 20. April hybrides Verfahren digital oder persönlich, Infos auf der Homepage ab 20. April. Anmeldung an der Realschule Wedemark vom 2. bis6. Maidigital, in Einzelfällen persönlich, Infos auf der Homepage. Anmeldung an der Grundschule Bissendorfvo 25.April bis 6.Mai. Die unterlagen werden auf der Homepage zum Download bereitgestellt Bei Bedarf können diese nach Rücksprache abgeholt werden. Anmeldung an der Grundschule Brelingen vom 9. bis13.Mai. Die Schule informiert die Eltern und versendet den AnmeldebogenDanach schriftliche Anmeldung per E-Mail oder Post. Anmeldung an der Grundschule Elze ab 20.April. Auch hier informiert die Schule die Eltern und versendet den Anmeldebogen. Danach schrifltiche Anmeldung perE-Mail oder Post. Anmeldung an der Grundschule Hellendorf vom 25. bis29. April perPost.Die Anmeldeunterlagen werden in der 17. Kalenderwoche zugeschickt.Anmeldung an der Grundschule Mellendorf vom 25. April bis 5.Mai.Die Anmeldeunterlagen werden am25.April zugeschickt, Rückgabe bis 5.Mai. Anmeldung an der Grundschule Resse ab 3.Mai. Schulanmeldung und Infoabend in der Aula unter Berücksichtigung der Corona-Schutzvorschriften am 3.Mai um 20 Uhr in der Schule. Für Rückfragen zum Beispiel zu Schulbezirken bei Grundschulen, organisatorischen Fragen, Kontaktdaten zu einzelnen Schulen steht das Team Schule, Jugend und Sport der Gemeinde Wedemarkunter Telefon (0 51 30) 581-287 oder E-Mail schule.jugend.sport@wedemark.de zur Verfügung.