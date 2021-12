Anmeldung für Adventsandacht

Bissendorf. Für „Advent im Kerzenschein“ am 15. und 22. Dezember in der Bissendorfer Michaeliskirche ist ab sofort eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme nötig. Diese adventliche Auszeit immer mittwochs um 19 Uhr war zuletzt bis auf den letzten Platz besetzt, erzählt Pastor Thorsten Buck. „Es ist eine verrückte Zeit. Wir möchten niemanden nach Hause schicken müssen – und bitten daher ab jetzt um eine vorherige Anmeldung. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir nicht wie zu normalen Zeiten einfach noch ein paar Stühle dazustellen.“ Das Einhalten der Abstände und das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sind die Grundpfeiler des Hygienekonzeptes für diese Veranstaltung, erläutert der Pastor. Freie Plätze werden gerne auch weiterhin an spontane Besucher vergeben.

Die Anmeldung ist möglich unter der Internetseite www.kirche-bissendorf.de oder telefonisch im Gemeindebüro (Telefon 87 70). Die Kirchengemeinde bittet darum, dass Besucher, die gerne gemeinsam sitzen möchten, sich auch gemeinsam für die Abende anmelden.