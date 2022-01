Anmeldung für DRK-Mehrtagesfahrt

Elze. Endlich wieder Reisen mit dem DRK Elze-Bennemühlen: Vom 20. bis 25. April st eine Mehrtagesfahrt in den Spessart geplant. Der Spessart ist der größte zusammenhängende Laubmischwald Deutschlands und liegt nördlich von Mainz zwischen Hessen und Bayern. Die Unterbringung erfolgt in einem gemütlichen Hotel und Restaurant mit angeschlossener Metzgerei. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch in der Bischofsstadt Würzburg und eine Besichtigung des Doms, ein Besuch in Wertheim, in Seligstadt und eine Panoramafahrt durch den Spessart. Aktuell sind noch Plätze frei, schnell sein lohnt sich. Interessenten können sich gerne bei Barbara Gebhardt, Telefon (0 51 30) 25 86 melden.