Anmeldung für JULIUS-CLUB noch möglich

Teilnahme ist kostenlos – dasLeseerlebnis in der Bücherei

Wedemark. Gegen mögliche Langeweile in den Sommerferien stehen, wie jedes Jahr, im JULIUS-CLUB der Gemeindebibliothek Wedemark abwechslungsreiche Kinder- und Jugendbücher zur Ausleihe. Die 100, von einer fachkundigen Jury ausgewählte Werke, können durch die jungen Leserinnen und Leser noch bis zum 03.09.2020 ausgeliehen und bewertet werden. Anmelden für den JULIUS-CLUB können sich Kinder und Jugendliche, die sich nach den Sommerferien in den Klassen 5 bis 8 befinden. Die Teilnahme ist kostenlos.Ab zwei gelesenen Büchern bekommen Club-Mitglieder für ihre Leistung ein Diplom. Wer fünf oder mehr Bücher liest, wird mit dem „Vielleser-Diplom“ ausgezeichnet. Begleitet wird der JULIUS-CLUB in diesem Jahr durch zahlreiche spannende Online-Aktivitäten wie Quiz, Rallyes oder wöchentliche Wettbewerbe. Weitere Infos rund um den JULIUS-CLUB gibt es in der Gemeindebibliothek Wedemark, Gottfried-August-Bürger Straße 3, Wedemark-Bissendorf, Telefon 05130/7168. Der JULIUS-CLUB („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 47 Öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken.