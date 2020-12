Anmeldung für Weihnachtsgottesdienste

Mellendorf. Die regelmäßig sehr gut besuchten Gottesdienste an Weihnachten stellen die katholische Kirchengemeinde Mellendorf in der Pandemiesituation vor neue Herausforderungen. Um einerseits die notwendigen Hygienevorkehrungen einzuhalten, andererseits möglichst vielen Menschen den Besuch von Gottesdiensten zu ermöglichen, gilt für die Festtage folgende Regelung: Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung zwischen dem 8. und 22. Dezember möglich. Anmeldungen können für den Haushalt beziehungsweise die Festgemeinschaft gleichzeitig für bis zu acht Personen erfolgen. Diese werden dann in einer Kirchenbank platziert. Sie können sich für je einen Krippenspielgottesdienst und eine Heilige Messe an den Weihnachtstagen anmelden. Sollte einer der gewünschten Gottesdiensttermine bereits ausgebucht sein,wird soweit noch verfügbar per E-Mail ein Alternativtermin vorgeschlagen. Die Kirchengemeinde bittet um Verständnis für diese Maßnahmen und um Beachtung der Hygieneregeln während der Gottesdienste.

Die Anmeldung kann ab dem 8. Dezember über das Formular auf der Homepage. Die Anmeldung wird erst gültig, wenn sie vom Pfarrbüro bestätigt wird. Oder telefonisch im Pfarrbüro unter (0 51 30) 33 96 dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und dienstags von 14 bis 17 Uhr. Außerdem werden weiterhin Ordner gesucht, ohne die keine Gottesdienste möglich sind. Sie müssen nur 20 Minuten vor dem Gottesdienst da sein und haben einen garantierten Sitzplatz! Bitte für die Termine eintragen. Informationen für Ordner liegen in der Sakristei bereit.