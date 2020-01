Anmeldung zu Fischerprüfung

Region. Am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr findet die Anmeldung zum Erwerb der Fischerprüfung statt im Landgasthaus Mayer, Bahnhofstraße 2 in Poggenhagen. Die Fischerprüfung ist zwingend notwendig, um in Deutschlands Binnen und Küstengewässern der Angelfischerei nachzugehen. Der Kurs beinhaltet sechs Themenbereiche, Gewässerkunde, Natur- Tier und Umweltschutz, Gesetzeskunde, Allgemeine Fischkunde, Spezielle Fischkunde, Gerätekunde. Im praktischen Teil wird die Versorgung des Fanges und aktuelle Naturschutzprojekte auf der Teichanlage der Krebszucht Göckemeyer gezeigt.