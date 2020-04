Anmeldungen an den Schulen

Wedemark. Aus gegebenem Anlass werden die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen am Campus in diesem Jahr ausschließlich digital erfolgen. Auf den Homepages der Realschule, der IGS und des Gymnasiums finden die Eltern der zukünftigen Fünftklässler von Montag, dem 4. Mai bis Freitag, dem 15. Mai alle Unterlagen und Informationen, die für die Anmeldungen erforderlich sind. Hier erhalten die Eltern auch genaue Anweisungen, wie die entsprechenden Unterlagen den Schulen wieder zuzustellen sind. Darüber hinaus finden die Eltern in den Online-Auftritten auch viele interessante Informationen zu den jeweiligen individuellen Besonderheiten und Angeboten der Schulen.