Anmeldungen für das Sängerfest

Alle Chören sind Himmelfahrt 2021 zum Mitmachen aufgerufen

Wedemark. Das Komitee für kommunale Partnerschaften ruft alle interessierten Chöre der Wedemark dazu auf, sich in den kommenden Tagen, spätestens bis zum 10. Oktober anzumelden, um beim Sängerfest am Himmelfahrtstag im kommenden Jahr mitzumachen.„Wir wollen mit den intensiveren Planungen beginnen“, schaut die Komitee-Vorsitzende Dunja Maaßauf auf die kommende Zeit. „In diesem Rahmen brauchen wir eine ungefähre Teilnehmerzahl.“ In Zeiten von Corona sei eine langfristige Planung erschwert, gerade im Bereich des Gesangs. Aus diesem Grund soll es auch später noch möglich sein, mitzumachen. „Wir möchten gemeinsam mit allen mitmachenden Chören positiv auf das kommende Jahr blicken und freuen uns auf eine rege Teilnahme“, motiviert Dunja Maaß alle Interessierten, sich für die Aktion zu melden. Anmeldungen nimmt in der Gemeindeverwaltung Marie-Christin Jaath unter Telefon (0 51 30) 581-287 entgegen.