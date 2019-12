Anmeldungen für Kindertagesstätten/Kindertagespflege ab 1. August2020

Wedemark. Kinder können in der Wedemark für eine Betreuung im kommenden Kita-Jahr (2020/2021) komfortabel online angemeldet werden. Der Betreuungszeitraum beginnt am 1. August 2020, die Anmeldungen für alle Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort) und die Kindertagespflege müssen bis zum 31. Januar 2020 erfolgen. Für die Online-Anmeldung ist lediglich eine gültige E-Mailadresse erforderlich. Auf www.wedemark.de/anmeldung-kinderbetreuung können Eltern ihre Anmeldungen für das kommende Kita-Jahr 2020/2021 sowie bereits für das übernächste Kita-Jahr 2021/2022 vornehmen. Berufstätige Eltern sollten den Vordruck Dringlichkeitsnachweis bereits der Online-Anmeldung beifügen. Dort muss die Arbeitszeit notiert und vom Arbeitgeber unterschrieben und abgestempelt werden. Für Selbstständige ist ein Nachweis über die Selbständigkeit zu erbringen. Sobald die Anmeldung im Portal eingegangen ist, erhalten die Eltern per E-Mail die Nachricht, dass ihr Kind in die Warteliste aufgenommen wurde. Das eigentliche Platzvergabeverfahren beginnt jedoch erst ab April 2020 mit mehreren Vergaberunden. Wer keine E-Mailadresse hat oder weiterhin die klassische Papieranmeldung abgeben möchte, kann die entsprechenden Anmeldeformulare nutzen. Die Anmeldungen für Kindertagesstätten und Kindertagespflege sind online unter www.wedemark.de/kinderbetreuung-faq erreichbar oder während der Öffnungszeiten im Familien-Service-Büro im Rathaus der Gemeinde Wedemark erhältlich.

Häufig gestellte Fragen zur Kinderbetreuung werden online in den FAQ zur Kinderbetreuung beantwortet. Weitere Informationen geben die Mitarbeiter vom Team Kinderbetreuung per E-Mail Kinderbetreuung@wedemark.de.